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«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков открыл счет в матче

Полузащитник «Крылья Советов» забил в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Крылья Советов» встречаются с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

На 22-й минуте игры забитым мячом отметился полузащитник хозяев Максим Глушенков.

Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Крыльев Советов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Глушенков
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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Кр. Советов – Динамо
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