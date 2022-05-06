«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков открыл счет в матче
Полузащитник «Крылья Советов» забил в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо»
«Крылья Советов» встречаются с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
На 22-й минуте игры забитым мячом отметился полузащитник хозяев Максим Глушенков.
Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Крыльев Советов».
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