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Сегодня, 11:19

Уилкшир — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в их руках. Хотел бы насладиться этим вживую»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о перспективах бело-голубых в РПЛ.

«Это был невероятный матч с «Балтикой»! «Динамо» может стать чемпионом. Все в их руках. Это было бы феноменально! Хотел бы быть в России, чтобы увидеть вживую и насладиться этим», — сказал Уилкшир «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
 - : -
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Константин Тюкавин

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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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 22 1 9
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