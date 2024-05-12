Олусегун: «Краснодар» станет чемпионом, я в это верю»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Кто станет чемпионом? «Краснодар». Да, у нас осталось две игры — мы сможем выиграть, я верю в это. В футболе все возможно», — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 28 туров «Краснодар» набрал 50 очков и занимает третье место. «Зенит» с 51 очком — на второй строчке, лидирует — «Динамо» (53).