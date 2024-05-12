Экс-защитник «Амкара» Попов: «Адиев молодец — с ходу дал результат»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о работе главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева.

«Адиев молодец, с ходу дал результат, сказав в команде, что дисциплина и игра друг за друга дадут результат. Пока так и происходит. Надежная игра всей команды сзади, а также разящие контратаки. Пока везет. Но везет тем, кто везет. Это на руку «Ахмату» и игрокам, ведь они поверили в философию Адиева», — цитирует Попова Legalbet.kz.

«Ахмат» после 28 туров набрал 35 очков и занимает 10-е место в таблице РПЛ.