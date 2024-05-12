Газзаев о судействе Иванова: «На такие игры нужно назначать более квалифицированного арбитра — Карасева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство Сергея Иванова в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Как оцените судейство Иванова? Зенитовцы считают, что он должен был удалять Заболотного.

— Отвечу так. Сегодня судья не отвечал уровню матча. Считаю, на такие игры нужно назначать более опытного и квалифицированного арбитра. А то столько непонятных моментов... Совершенно разные трактовки, очень долго решения принимал. По-разному оценивал фолы. За один фол желтая, за другой — нет. Мне кажется, эту игру можно было доверить, например, Карасеву.

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