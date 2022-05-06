Лещенко назвал глупым поражение «Динамо» в матче против «Крыльев Советов»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение московской команды в матче против «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Желания говорить совсем нет. Очень глупое поражение!» — сказал Лещенко «СЭ».

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.