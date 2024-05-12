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Сегодня, 12:00

Титов о победе «Спартака»: «Умярову здоровья, а Галицкому — терпения!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Если коротко, то поздравляю «Спартак» с победой, Максименко с очередным «сухарем», Умярову желаю здоровья, а «Краснодару»... Вернее Галицкому — терпения! — говорит Титов.

— «Краснодар» сегодня распрощался с шансами на чемпионство?

— «Спартак» не борется за золото, но «Краснодар» проиграл в этой встрече. Хотя забей в дебюте матча Кади, возможно, все сложилось и по-другому. Но счет на табло. Считаю, эта игра показала: в данный момент «Краснодар» просто не готов быть чемпионом. Может быть, я ошибаюсь. Нужно еще дождаться результатов матчей с участием «Зенита» и «Динамо». Но пока очевидно, что на решающем отрезке сезона, где надо все решать самому, увы, у «быков» это не получается. Обидно за болельщиков этой команды. Мы помним, каким ярким и великолепным был «Краснодар» 6-7 лет назад со Смоловым, Ари, Перейрой, Классоном, Мамаевым в составе. Вот та команда сейчас бы не точно не упустила шанса взять трофей.

— Теперь Галицкого наверняка будут журить за то, что он поменял Ивича на Мусаева. Ведь в последних трех играх «быки» набрали всего одно очко и забили лишь один гол.

— Увы... Статистика вещь упрямая. Лучше не стало. Если не забиваешь в трех турах кряду, сложно на что-то претендовать. Правда, «Краснодар» в этом плане не одинок. Тот же «Зенит» в поединках с «Рубином», «Динамо» и «Факелом» смог отличиться лишь однажды — в Воронеже. К питерцам тоже возникают вопросы.

Лично мне Ивич был симпатичен. Я же еще играл против него.

— Вот как?

— Да. В 1999 году мы победили «Партизан» и в Москве, и Белграде. Ивич действовал в центре поля. Уже тогда обратил внимание на этого интересного футболиста. Сразу бросалось в глаза, как он видит футбол. Возможно, Ивич и привел бы «быков» к чемпионству в этом сезоне. Но хозяин клуба видел ситуацию по-своему. Галицкий не сторонник той игры, которую ставил Ивич. В итоге выбор пал на Мусаева. И сначала команда забила четыре мяча «Пари НН», пропустила при этом три. Однако сегодня вся эта результативность куда-то улетучилась, «быки» перестали забивать.

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (50) — третий.

«А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Егор Титов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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 22 1 3
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