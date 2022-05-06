Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:45

«Крылья Советов» — «Динамо»: Бальбуэна сравнял счет в матче

Защитник «Динамо» Бальбуэна забил мяч в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» встречаются с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

На 41-й минуте игры забитым мячом отметился защитник гостей Фабиан Бальбуэна.

Таким образом, счет стал ничейным — 1:1.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Фабиан Бальбуэна
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Снова красно-белые? Куда уходит Дзюба из «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Динамо»: голы матча 28-го тура РПЛ
«Крылья Советов» — «Динамо»: команды играют вничью после первого тайма
«К сожалению, показания к операции имеются». Газизов рассказал о состоянии Беленова
«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков открыл счет в матче
Шварц заявил, что Шиманьски и Смолов пропустят матч с «Крыльями Советов» из-за мышечных травм
Агент Кофрие рассказал о будущем защитника в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«К сожалению, показания к операции имеются». Газизов рассказал о состоянии Беленова

«Крылья Советов» — «Динамо»: команды играют вничью после первого тайма
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости