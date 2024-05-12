Роша о мотивации: «ЦСКА — большой клуб и всегда должен побеждать»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о мотивации на оставшиеся два тура чемпионата России в этом сезоне.

«За что бороться в РПЛ? Предположим, что мы не боремся за медали. Но ЦСКА должен всегда побеждать. ЦСКА — большой клуб, он обязан побеждать в каждом матче, в котором принимает участие. Поэтому мы играем всегда на победу», — цитирует Рошу ТАСС.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает шестое место.