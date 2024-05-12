Титов об Угальде: «Рядом с ним должен играть Соболев»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Кто сегодня из спартаковцев вас не убедил? Не показалось, что Игнатов был каким-то тяжеловатым?

— Сегодня на поле была команда! Это самое главное. Конечно, надо отметить великолепный гол Ромы Зобнина. В 28-м туре он совершил первое свое голевое действие в сезоне, и сразу вот такой шедевр! Не хотелось бы кого-то выделять со знаком плюс или минус. Повторюсь, мы увидели команду. Ну и стоит констатировать: в «Спартаке» появился первый номер. Ни в коем случае не хочу обидеть Сашу Селихова, но сейчас его тезка Максименко не дает поводов в себе усомниться. Очередной матч на ноль, с чем я его и поздравляю.

— Что скажете об Угальде? Форвард старается, выполняет большой объем работы, но как быть с его статистикой: ни одного результативного действия в чемпионате?

— Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Так что повременим с выводам. Летом он проведет полноценную подготовку. Угальде — способный футболист, с качествами. Это понятно. Но я, если помните, уже как-то горил, что ему комфортнее играть, когда рядом находится Соболев. Они дополняют друг друга. Когда они действуют по отдельности — это уже совсем другая история. Думаю, им двоим можно найти на поле место. Например, при системе 3-5-2 или 5-3-2. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне 21-летний Угальде провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 гол.

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