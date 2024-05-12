Титов об Угальде: «Рядом с ним должен играть Соболев»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
— Кто сегодня из спартаковцев вас не убедил? Не показалось, что Игнатов был каким-то тяжеловатым?
— Сегодня на поле была команда! Это самое главное. Конечно, надо отметить великолепный гол Ромы Зобнина. В 28-м туре он совершил первое свое голевое действие в сезоне, и сразу вот такой шедевр! Не хотелось бы кого-то выделять со знаком плюс или минус. Повторюсь, мы увидели команду. Ну и стоит констатировать: в «Спартаке» появился первый номер. Ни в коем случае не хочу обидеть Сашу Селихова, но сейчас его тезка Максименко не дает поводов в себе усомниться. Очередной матч на ноль, с чем я его и поздравляю.
— Что скажете об Угальде? Форвард старается, выполняет большой объем работы, но как быть с его статистикой: ни одного результативного действия в чемпионате?
— Конечно, за форварда должны говорить его голы. Можно тут и претензии предъявить. Но парень без особой раскачки ворвался в наш чемпионат. Так что повременим с выводам. Летом он проведет полноценную подготовку. Угальде — способный футболист, с качествами. Это понятно. Но я, если помните, уже как-то горил, что ему комфортнее играть, когда рядом находится Соболев. Они дополняют друг друга. Когда они действуют по отдельности — это уже совсем другая история. Думаю, им двоим можно найти на поле место. Например, при системе 3-5-2 или 5-3-2. Посмотрим, что будет дальше.
В этом сезоне 21-летний Угальде провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 гол.
«А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3