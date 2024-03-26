Кечинов: «Из топовых клубов РПЛ «Спартак» сейчас самый непредсказуемый»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

Встреча пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск.

«Игра будет тяжелая, но «Спартак» победит. Просто деваться уже некуда. Считаю, что это решающая игра для красно-белых в борьбе за медали. Даже если сравнивать составы, у москвичей он сильнее. С другой стороны, из топовых клубов РПЛ именно «Спартак» сейчас самый непредсказуемый. Игра очень не стабильная. Могут победить любого, но и проиграть кому угодно тоже способны», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

Матч первого круга завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 3:2.