Александр Мостовой: «Зиньковский должен заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, кто должен заменить Квинси Промеса в «Спартаке».

«Похоже, история Квинси в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность — он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сейчас Промес находится в тюрьме ОАЭ. 32-летнего нападающего могут экстрадировать на родину. Ранее суд Нидерландов приговорил игрока к 7,5 года лишения свободы.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.