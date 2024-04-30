Хачанов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:5, 3:6, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

Хачанов сделал 8 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету итальянца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале «мастерса» Синнер сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) - Карен Хачанов (Россия, 16) — 5:7, 6:3, 6:3