Хачанов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге турнира в Мадриде — 7:5, 3:6, 3:6.
Игра продолжалась 2 часа 12 минут.
Хачанов сделал 8 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету итальянца 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В четвертьфинале «мастерса» Синнер сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) - Карен Хачанов (Россия, 16) — 5:7, 6:3, 6:3
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