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Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»

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Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал игру «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом», было непривычно смотреть на такой беспомощный «Краснодар». А во втором тайме действительно немножко наладили игру. Но после перерыва была больше равная игра. Получилась парадоксальная ситуация: в первом тайме «Краснодар» играл плохо, но выиграл его, а во втором тайме играл хорошо, но проиграл его. Если так брать по сумме всего, то, наверное, ничейный счет более закономерный, чем если бы «Краснодар» удержал победу», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля краснодарская команда проведет выездной матч против «Пари НН».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Федор Щербаченко
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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 9
П
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 7
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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