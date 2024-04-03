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Судейство

Сегодня, 14:25

Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Джоэл Фамейею.
Фото ФК «Балтика»

Форвард «Балтики» Джоэл Фамейе получил травму в матче 22-го тура чемпионата России с «Пари НН» и надолго выбыл из строя. Как сообщил Telegram-канал калининградского клуба, «по итогам медицинского обследования... диагностировано повреждение структур коленного сустава. Ожидается, что нападающий пропустит около четырех недель».

Примерно в течение такого же периода не будет выходить на поле в играх РПЛ капитан нижегородцев Кирилл Гоцук, который нанес травму Фамейе и получил за серьезное нарушение правил красную карточку.

Момент фола Кирилла Гоцука на&nbsp;Джоэле Фамейе. Судья не увидел, что Гоцук «сломал» Фамейе. Как накажут капитана «Пари НН»?

В статье 94 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее:

«...2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

...4. Если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 или 4 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 или 3 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

То есть Гоцуку грозит многоматчевая дисквалификация.

Джоэль Фамейе
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Спартак

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 6
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Виктор Александров

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Спартак

 16 1 5
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