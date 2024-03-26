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Петрушин о матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Обеим командам некуда отступать, если они хотят бороться за высокие места»

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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Встреча между командами состоится 31 марта в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск.

«Что касается «Краснодара», там поменялся тренер, и в таких ситуациях, как правило, команда в первых матчах побеждает. Мусаев не новый человек для «быков», и я думаю, он даст бой «Локомотиву» на выезде. Обеим командам некуда отступать, если они хотят бороться за высокие места. Над Галактионовым тоже сейчас висит дамоклов меч, и при неудачах он может лишиться своего места. Поэтому игра будет тяжелая«, цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Матч первого круга между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью — 1:1.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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