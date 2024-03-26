Петрушин о матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Обеим командам некуда отступать, если они хотят бороться за высокие места»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Встреча между командами состоится 31 марта в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск.

«Что касается «Краснодара», там поменялся тренер, и в таких ситуациях, как правило, команда в первых матчах побеждает. Мусаев не новый человек для «быков», и я думаю, он даст бой «Локомотиву» на выезде. Обеим командам некуда отступать, если они хотят бороться за высокие места. Над Галактионовым тоже сейчас висит дамоклов меч, и при неудачах он может лишиться своего места. Поэтому игра будет тяжелая«, — цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Матч первого круга между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью — 1:1.