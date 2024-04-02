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«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после прихода Мусаева
Максим Никитин
Корреспондент
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Мурад Мусаев (в центре) с футболистами «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Семь наблюдений по матчу «Локомотив» — «Краснодар» (1:1).

Первая шестерка РПЛ дружно провалила выходные: ни одной победы, куча упущенных шансов для обострения чемпионской гонки. И «Зенит», который потерял возможность улететь вперед.

«Краснодар» же не справился с «Локомотивом», хотя в случае победы мог снова устроиться на первом месте.

Но это самая интересная игра тура. Да, я помню про «Динамо» — «Ростов», но на «ВТБ Арене» все закончилось очень быстро, и одна команда намного превосходила другую. «Локо» — «Краснодар» — столкновение разных стилей, контекстов и целей. Оттого еще более ценная картина, о которой сегодня поговорим в семи мыслях.

Мурад Мусаев. «Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад

1. Мусаев оставил структуру Ивича (3-4-3), но немного поменял акценты. Кайо в тройке обороны — решение ситуативное, это случилось из-за отсутствия Оласы, а Кади Боржес сыграл справа в атаке, заменив там Олусегуна (его тоже не оказалось в заявке). Например, в матче против «Рубина» Кади тоже вышел в старте, но действовал в центре поля. А справа в атаке тогда сыграл Виктор Са. В этот раз Са остался на лавке. Решение с Кади — это осознанный вариант под усложнение игры в атаке. При Ивиче такого практически не случалось. Его «Краснодар» часто разрывал на флангах за счет ультразвуковых Олусегуна и Батчи. Теперь фланги получились разными. Просто потому что Мусаев начинает возвращать «Краснодар» к истокам, а Кади делает атаку более непредсказуемой за счет смещений в центр.

2. Еще немного про усложнившуюся игру «Краснодара». Команда Мусаева совершила 23 потери на своей половине поля. Это третий худший результат сезона. Но это было бы невозможно в классическом стиле Ивича. Серб упрощал, если чувствовал, что команда неспособна стабильно выходить из-под прессинга. В игре с «Локомотивом» «Краснодар» не отказался от длинных передач, но сделал их существенно меньше, чем обычно (37). Например, против «Ростова» в октябре 2023-го «Краснодар» пулял мяч вперед длинными передачами 52 раза. Дело в том, что у Карпина самая прессингующая команда чемпионата России. Поэтому Владимир Ивич максимально обезопасил выход из обороны, допустил минимальное количество потерь на своей половине и в итоге победил. Мусаев путем упрощения не пошел, хотя «Локо» точно настраивался на прессинг. С Сулеймановым в основе по-другому просто невозможно. В этом смысле он гораздо полезнее Дзюбы. Кстати говоря, на послематчевой пресс-конференции Мусаев подтвердил, что прессинг «Локомотива» — предсказуемая история. То есть Мурад Олегович мог упростить игру еще до начала, но не сделал этого. Так что считаем, что усложнение игры — осознанный выбор главного тренера «Краснодара».

Эдуард Сперцян и Максим Ненахов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

3. Травма Кривцова. Никита вышел максимально заряженным. В его связке с Черниковым объем — главная характеристика. После повреждения, которое случилось в отчаянном подкате против Глушенкова, когда Кривцов догонял очередной перехват «Локо», Никиту заменили на Кастаньо. Кевин дебютировал в РПЛ, но выглядел посредственно. Не очень понятно, где тот опорник, который усадил в сборной на лавку самого Барриоса. При этом пока это очень поверхностное и короткое впечатление. Но факт есть факт: с выходом Кастаньо «Локомотиву» стало проще находить пространство за спинами центральных полузащитников.

4. Матч получился максимально парадоксальным. «Краснодар» впервые в чемпионате забил ранний гол (до 15-й минуты), но ногами игрока «Локо» Сулейманова. При этом в первом тайме опаснее выглядели хозяева, Сафонов однажды даже ликвидировал выход один на один Самошникова. А вот после перерыва «Краснодар» создал больше интересных подходов, но потерял победу, хотя за пару минут до пропущенного гола Сперцян забил из офсайда.

5. Структура «Локомотива» — 4-4-2 с Сулеймановым и Глушенковым в атаке. План игры Галактионова в атаке помимо прессинга (у «Локо» этот матч вошел в топ-3 по попыткам и эффективности командного прессинга) состоял в выдергивании со своих позиций внешних центральных защитников и вбеганий Самошникова и Сильянова. У обоих было несколько классных моментов, но лучший упустил Самошников, который не забил выход один на один. Кстати, гол Глушенкова произошел как раз после того, как Кайо неоправданно выдернулся на Сарвели и Глушенков спокойно просочился через центр. Никто подстраховать его уже не успел. Классический краснодарский пейзаж: прокол Кайо в важном матче. На 86-й минуте бразилец снова устроил шоу и создал ситуацию 2 в 1 для Хамулича и Жемалетдинова. Но Хамулич сыграл так, что мгновенно превратился в мем.

6. Глушенков, которому, по словам Валерия Карпина, «нужно прибавлять во всем», сейчас выглядит на уровне лучшего атакующего игрока чемпионата. Максим и создает, и завершает. От него исходит опасность в любой стадии атаки. Единственное, что в действительности Глушенкову стоит прокачивать, — реализация. Не всегда Максим делает оптимальное последнее действие, хотя и готовит позицию, и открывается идеально.

7. В итоге матч получился ярким с обеих сторон. Причем это — смесь ошибок, красивого футбола и ответственности за результат, которая заставляла бороться до конца. Собственно, отсюда и статистика по фолам: 27 на две команды и 10 желтых карточек.

Уверен, что «Краснодар» Мусаева будет меняться и дальше. Команда Ивича уйдет в прошлое, а на смену вернется классический краснодарский стиль, к которому мы все в целом привыкли. Уже в этом матче его можно было кусками заметить. Хотя бы через ошибки Кайо и попытки выходить из обороны низом. При этом Мусаев не будет менять все быстро и радикально. Скорее всего, Мурад Олегович понимает, что игроки привыкли к другим паттернам и переучивать на ходу будет означать провал. Но без управления Ивича многое, естественно, уйдет в историю. Во всяком случае, выход из обороны станет точно разнообразнее. Посмотрим, к чему это приведет. Я бы «Краснодар» пока из гонки за золото не вычеркивал.

Удар Эдуарда Сперцяна по&nbsp;воротам &laquo;Локомотива&raquo;. «Локо» не дал Мусаеву вернуть «Краснодар» на первое место. Обе команды — без побед весной

«Локомотив» — команда-вспышка. У Галактионова нет ресурсов для ведения настоящей борьбы за что-то серьезное (Дзюба уже довольно давно не в форме, последний гол — в начале ноября), но очевидно, что есть масса молодых россиян, которые способны выдавать неплохие отрезки по сезону и в отдельных матчах. Например, в воскресенье красно-зеленые провели очень качественный первый тайм и взорвались в концовке второго. Хотя при всем уважении к Ненахову и Сулейманову с игроками такого уровня вряд ли можно даже в нынешней РПЛ претендовать на призы.

И все-таки матч — классный. Один из лучших в сезоне. С точки зрения уровня борьбы, отдачи и драматургии — абсолютный топ. Побольше бы таких в концовке чемпионата.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Мурад Мусаев
22
43
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
 - : -
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Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

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