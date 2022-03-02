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Евсеев пожелал удачи Лоськову на посту исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев сообщил, что Дмитрий Лоськов стал исполняющим обязанности главного тренера «Локо».

«Лоськов и.о. главного тренера «Локо». Удачи, Дима. При всех сложностях и условностях рад за тебя», — написал Евсеев в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 

Как ранее стало известно «СЭ», Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии. Комппер будет готовить команду к матчам, но фактически исполняющим обязанности будет Лоськов.

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль, который работал с командой с ноября 2021 года.

Лоськов является двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны в составе «Локомотива».

Он вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году, когда на пост главного тренера вернулся Юрий Семин. С тех пор он работал помощником уже трех тренеров команды.

Вадим Евсеев
Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
1
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