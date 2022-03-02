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Сегодня, 17:48

Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», у Комппера нет подходящей лицензии

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Как стало известно «СЭ», Дмитрий Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии.

Комппер будет готовить команду к матчам, но фактически исполняющим обязанности будет Лоськов.

Вчера, 1 марта, пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль, который работал с командой с ноября 2021 года.

Лоськов работает в тренерском штабе «Локомотива» с августа 2016 года. Железнодорожники занимают 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 28 очками в 18 матчах.

Дмитрий Лоськов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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