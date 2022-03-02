Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», у Комппера нет подходящей лицензии

Как стало известно «СЭ», Дмитрий Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», так как у Марвина Комппера нет необходимой лицензии.

Комппер будет готовить команду к матчам, но фактически исполняющим обязанности будет Лоськов.

Вчера, 1 марта, пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль, который работал с командой с ноября 2021 года.

Лоськов работает в тренерском штабе «Локомотива» с августа 2016 года. Железнодорожники занимают 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2021/22 с 28 очками в 18 матчах.