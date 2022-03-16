Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:11

Штраф тренеру «Спартака» Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли избежал штрафа КДК РФС за опоздание на общение с прессой после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0). Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

По словам пресс-службы московского клуба, Ваноли никуда не опаздывал, поэтому штраф, наложенный КДК РФС на итальянского специалиста был отменен.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 49-летний Ваноли возглавляет красно-белых с декабря 2021 года.

19 марта «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом» в 22-м туре РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Александр Филимонов оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»
Добровинский: «В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое. В дело вмешался Карасев»
РФС: арбитр Любимов ошибочно удалил защитника «Химок» в матче с «Локомотивом»
«А если бы «Локо» обыграл «Енисей» в кубковом матче? О чем они там думали?!» Мнение экс-президента клуба о «деле Кухты»
КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» поражение в матче чемпионата. Подробности
«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комитет по этике РФС рассмотрит комментария Леонида Слуцкого после матча с «Ростовом»

ЭСК рассмотрит только один из 13 эпизодов, указанных «Рубином»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости