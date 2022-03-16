Штраф тренеру «Спартака» Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли избежал штрафа КДК РФС за опоздание на общение с прессой после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0). Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

По словам пресс-службы московского клуба, Ваноли никуда не опаздывал, поэтому штраф, наложенный КДК РФС на итальянского специалиста был отменен.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 49-летний Ваноли возглавляет красно-белых с декабря 2021 года.

19 марта «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом» в 22-м туре РПЛ.