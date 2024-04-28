Мостовой: «Спартак» избавился от груза, расслабился и теперь играет в футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе красно-белых над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Если говорить о матче, то немного был удивлен составом «Спартака», но сыграли нормально, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Изначально прогнозировал победу «Спартака» со счетом 2:1, в один мяч так и победили. Во втором тайме была пожарная обстановка с обеих сторон. В контратаки убегали по три-четыре футболиста. Не понимаю, почему людей удивляют победы «Спартака». Избавились от груза, расслабились и теперь играют в футбол».

Благодаря этой победе «Спартак» (42 очка) обошел «Локомотив» (41) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.