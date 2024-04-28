Гуренко оценил вероятность перехода Джикии в «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Может ли оказаться Джикия летом в «Локомотиве» будет зависеть от политики клуба, чего хочет главный тренер и руководство, — приводит Legalbet слова Гуренко. — Понятно, что это одна из самых молодых команд сейчас, но надо думать об обороне, потому что есть проблемы, команда много пропускает. Но тут вопрос не только к защитникам, а ко всей команде»

Контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в конце сезона.

«Если «Локомотив» хочет решать высокие задачи, то надо решать вопрос с обороной. Джикия — опытный, квалифицированный и добротный футболист, понятно, что у него были ошибки, но защитники не играют без ошибок. Но надо понимать, что один игрок тут не решит, потому что это комплексная проблема. Если купишь одного-двух футболистов, то проблема сама не решится», — сказал Гуренко.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах.