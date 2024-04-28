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Гуренко оценил вероятность перехода Джикии в «Локомотив»

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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Может ли оказаться Джикия летом в «Локомотиве» будет зависеть от политики клуба, чего хочет главный тренер и руководство, — приводит Legalbet слова Гуренко. — Понятно, что это одна из самых молодых команд сейчас, но надо думать об обороне, потому что есть проблемы, команда много пропускает. Но тут вопрос не только к защитникам, а ко всей команде»

Контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в конце сезона.

«Если «Локомотив» хочет решать высокие задачи, то надо решать вопрос с обороной. Джикия — опытный, квалифицированный и добротный футболист, понятно, что у него были ошибки, но защитники не играют без ошибок. Но надо понимать, что один игрок тут не решит, потому что это комплексная проблема. Если купишь одного-двух футболистов, то проблема сама не решится», — сказал Гуренко.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах.

Источник: legalbet.ru
Георгий Джикия
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Балтика – ЦСКА
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Кр. Советов – Краснодар
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Рубин – Урал
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