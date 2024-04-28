«Ростов» и «Оренбург» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля, в понедельник. Игра на стадионе «Ростов Арена» начнется в 19.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ростов» — «Оренбург» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.30 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Премьер» с 19.35 по московскому времени.

Ознакомиться с формальными событиями противостояния 26-го тура РПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Ростов» с главным тренером Валерием Карпиным идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Оренбург» под руководством Давида Деограсии находится на 13-й строчке с 26 набранными баллами.

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