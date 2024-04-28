Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Останется ли Дзюба? Без комментариев»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы, сообщает «РБ Спорт». Контракт 35-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2023/24.

— Останется ли Дзюба в «Локомотиве», если не выполнит условия автоматического продления контракта?

— Без комментариев, — сказал Ульянов.

По информации СМИ, соглашение Дзюбы с «Локомотивом» продлится до 2025 года, если он в этом сезоне совершит как минимум 12 голевых действий.

Сейчас на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.