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Сегодня, 14:45

Александр Филимонов оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»

Александр Филимонов высказался о работе Паоло Ваноли в «Спартаке»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера московского клуба.

— Как можете оценить работу Паоло Ваноли в команде?

— Пока с переменным успехом. И проиграли, и выиграли. Нет однозначного ответа и впечатления. Посмотрим, как дальше будет. На данный момент вопросов больше, чем ответов. Команда выглядит так же, как и раньше. Кардинальных перемен не произошло.

— Кого можете выделить в матче с «Динамо»?

— Наверное, выделил бы Промеса. Забил классный мяч. Игра была равная. Не было преимущества. «Спартаку» повезло, что реализовал два момента.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Александр Филимонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
1
0
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«Уфа» и «Нижний Новгород» не забили голов в первом тайме
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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