Александр Филимонов оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера московского клуба.

— Как можете оценить работу Паоло Ваноли в команде?

— Пока с переменным успехом. И проиграли, и выиграли. Нет однозначного ответа и впечатления. Посмотрим, как дальше будет. На данный момент вопросов больше, чем ответов. Команда выглядит так же, как и раньше. Кардинальных перемен не произошло.

— Кого можете выделить в матче с «Динамо»?

— Наверное, выделил бы Промеса. Забил классный мяч. Игра была равная. Не было преимущества. «Спартаку» повезло, что реализовал два момента.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.