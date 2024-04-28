«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и ЦСКА в матч 26-го тура чемпионата России.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

Запасные: Коновалов, Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Маляров, Рыбчинский, Аванесян, Капленко, Лазарев, Пряхин.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Рядно, Риванди, Обляков, Глебов, Мендес, Айссауи, Заболотный.

Матч пройдет 28 апреля на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 21.30 по московскому времени.