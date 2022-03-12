Добровинский: «В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое. В дело вмешался Карасев»
Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский высказался о судействе в РПЛ. Юрист раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).
«В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое, — сказал юрист. — В дело вмешался судья Карасев. И на меня пахнуло чем-то старым... Когда ту или иную команду тащат к золоту или к серебру... И возникает вопрос. Почему жертвой должна становиться сильная молодая команда, которая вся горит. Где играет будущее нашего футбола. В итоге абсолютно ни за что удален Варела. На ровном месте. Карасеву надо было сломать игру — и он сломал ее. Но видим, была поставлена задача — «Динамо» надо валить на всякий случай, чтобы не зазнавались.
Я бы как адвокат сказал, что надо проверить телефонные звонки. Наши подозрения могут найти под собой какое-то место. Ну не может быть такого, что человек просто — я не знаю — ненавидел «Динамо» и думал, что «второй тайм они не сыграют». «Спартак», напомню, отыгрался после 0:2 в первом круге. И мы могли бы отыграться. Всегда такой настрой у Сандро Шварца, когда команда в сложном положении, что диву даешься".
«Динамо» в игре против «Спартака» осталось в меньшинстве в концовке первого тайма: защитник Гильермо Варела получил две желтые карточки за несколько минут.
«Что будет дальше? Мы теперь играем с «Арсеналом» на выезде. Неужели история повторится?.. На этот раз назначен молодой, насколько я знаю, судья, который вообще никогда не судил РПЛ. Он к тому же питерский. И все понимают, что еще одно такое судейство — и можно быстро скатиться со второго места, где мы очень крепко сидели еще неделю назад. Это будет уже не игра. Телефонное право не должно быть в футболе. В спорте должны побеждать сильнейшие. А не тот, ради которого засуживают других. Хочется верить, судейство будет честным», — заявил болельщик «Динамо».
Матч 21-го тура москвичей с «Арсеналом» станет дебютным в РПЛ для арбитра из Санкт-Петербурга Яна Бобровского.
«Нужно ли клубу обращаться к руководству РФС больше не назначать Карасева на игры «Динамо»? Не хочу давать советы. И считаю, мы должны говорить до, а не после, когда ничего не изменишь. Мы все не имеем права молчать. Скандал должны увидеть все. Этому надо дать огласку. У наших соперников великолепные команды. Так что же, давайте в честном бою поборемся за первое или второе место. Это нельзя допустить. Не ради «Динамо» или болельщиков, а ради справедливости спорта», — заявил Добровинский.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7