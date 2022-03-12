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Добровинский: «В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое. В дело вмешался Карасев»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский высказался о судействе в РПЛ. Юрист раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (0:2).

«В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое, — сказал юрист. — В дело вмешался судья Карасев. И на меня пахнуло чем-то старым... Когда ту или иную команду тащат к золоту или к серебру... И возникает вопрос. Почему жертвой должна становиться сильная молодая команда, которая вся горит. Где играет будущее нашего футбола. В итоге абсолютно ни за что удален Варела. На ровном месте. Карасеву надо было сломать игру — и он сломал ее. Но видим, была поставлена задача — «Динамо» надо валить на всякий случай, чтобы не зазнавались.

Я бы как адвокат сказал, что надо проверить телефонные звонки. Наши подозрения могут найти под собой какое-то место. Ну не может быть такого, что человек просто — я не знаю — ненавидел «Динамо» и думал, что «второй тайм они не сыграют». «Спартак», напомню, отыгрался после 0:2 в первом круге. И мы могли бы отыграться. Всегда такой настрой у Сандро Шварца, когда команда в сложном положении, что диву даешься".

«Динамо» в игре против «Спартака» осталось в меньшинстве в концовке первого тайма: защитник Гильермо Варела получил две желтые карточки за несколько минут.

«Что будет дальше? Мы теперь играем с «Арсеналом» на выезде. Неужели история повторится?.. На этот раз назначен молодой, насколько я знаю, судья, который вообще никогда не судил РПЛ. Он к тому же питерский. И все понимают, что еще одно такое судейство — и можно быстро скатиться со второго места, где мы очень крепко сидели еще неделю назад. Это будет уже не игра. Телефонное право не должно быть в футболе. В спорте должны побеждать сильнейшие. А не тот, ради которого засуживают других. Хочется верить, судейство будет честным», — заявил болельщик «Динамо».

Матч 21-го тура москвичей с «Арсеналом» станет дебютным в РПЛ для арбитра из Санкт-Петербурга Яна Бобровского.

«Нужно ли клубу обращаться к руководству РФС больше не назначать Карасева на игры «Динамо»? Не хочу давать советы. И считаю, мы должны говорить до, а не после, когда ничего не изменишь. Мы все не имеем права молчать. Скандал должны увидеть все. Этому надо дать огласку. У наших соперников великолепные команды. Так что же, давайте в честном бою поборемся за первое или второе место. Это нельзя допустить. Не ради «Динамо» или болельщиков, а ради справедливости спорта», — заявил Добровинский.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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