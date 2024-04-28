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Сегодня, 19:52

Ольга Смородская: «Галактионов не тянет уровень «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская критически высказалась о работе главного тренера москвичей Михаила Галактионова. В воскресенье «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской. — Даже после окончания сезона его не уволят. Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. Ему надо работать в более слабой команде».

«Локомотив» (41 очко) после поражения от «Спартака» (42) находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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