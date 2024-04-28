Ольга Смородская: «Галактионов не тянет уровень «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская критически высказалась о работе главного тренера москвичей Михаила Галактионова. В воскресенье «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив» совсем плох, но Галактионова не уберут из команды, так как у него сильные покровители, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской. — Даже после окончания сезона его не уволят. Галактионов просто не тянет уровень «Локомотива». В молодежной сборной России тянул, а сейчас не тянет. Ему надо работать в более слабой команде».

«Локомотив» (41 очко) после поражения от «Спартака» (42) находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.