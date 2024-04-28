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Сегодня, 20:14

Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал об игре под руководством Слишковича

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал работу Владимира Слишковича в московском клубе после матча с «Локомотивом» (3:2). На данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера.

— Что поменялось в «Спартаке» при Слишковиче? Кажется, команда стала спокойнее.

— Возможно, мы немного выдохнули. Это дало нам уверенность. Думаю, на поле это видно. С таким количеством перестановок в составе игра команды не поменялась, и это принесло нам результат.

— Вы чувствуете, что появился шанс стабильно выходить в составе?

— Конечно, раз меня выпускают.

— Пошли разговоры, что Слишкович может стать новым Каррерой. Как относитесь к такому мнению?

— Слишкович — это Слишкович. Он нам помогает, дает указания, а мы стараемся на поле своей игрой помогать ему.

— Вам комфортно с ним работать? Хотели бы, что он остался на следующий сезон?

— Нас все устраивает, — цитирует Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера. Его место временно занял Слишкович.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005624566_ignatov_rasskazal_chto_pomenyalos_v_spartake_pri_slishkoviche
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

Динамо

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 6
И К Ж
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ЦСКА

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