Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сделал дубль в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 4:1.

Ямаец отличился на 62-й минуте встречи.

Николсон забил первый гол в середине первого тайма встречи. Отметим, что два этих мяча стали для 24-летнего футболиста первыми в составе «Спартака». Он перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе, матч с «Кубанью» стал для него вторым за красно-белых.