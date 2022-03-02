«Спартак» — «Кубань»: Николсон сделал дубль
Форвард «Спартака» Николсон сделал дубль в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани»
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон сделал дубль в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» — 4:1.
Ямаец отличился на 62-й минуте встречи.
Николсон забил первый гол в середине первого тайма встречи. Отметим, что два этих мяча стали для 24-летнего футболиста первыми в составе «Спартака». Он перешел в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа» в январе, матч с «Кубанью» стал для него вторым за красно-белых.
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|
Сочи – Арсенал
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|26.02
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|
Спартак – ЦСКА
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Ахмат – Уфа
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|19:00
|
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|3 : 2
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Ростов – Кр. Советов
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