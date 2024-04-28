Слишкович: «У игроков «Спартака» были проблемы в психологии. Их нужно было расслабить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал изменения в игре команды.

— Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось принести?

— Был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас все получилось. Но кто знает, что будет завтра. Я старался помочь, поговорить с ними. Тактически нет времени менять что?то кардинально. Секрет? Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его

— В приоритете Кубок России?

— Приоритет в том, чтобы выиграть каждый матч. При выборе состава на сегодняшний матч я не думал о Кубке. Результат показал, что я был прав.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице.