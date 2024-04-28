Дмитрий Булыкин: «Спартак» был лучше «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре 26-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:3).

«Дерби удалось, игра была очень хороша, — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина. — Сегодня «Спартак» был лучше «Локомотива», красно-белые заслуженно выиграли. Гол Медины — очень классный, мастерски пробил. Пока «Спартак» выглядит очень хорошо. Кто знает, может и Слишковича оставят».

Благодаря этой победе «Спартак» (42 очка) обошел «Локомотив» (41) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.