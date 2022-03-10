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РФС: арбитр Любимов ошибочно удалил защитника «Химок» в матче с «Локомотивом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 20-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Химки» (3:2).

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизоде с вынесением второго предупреждения в матче игроку Бруно Виана на 41-й минуте матча.

Решение комиссии: Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Химки» Бруно Виана и, соответственно, удалил его с поля на 41-й минуте матча", — говорится в сообщении комиссии.

Также экспертно-судейская комиссия вынесла решение, что Павел Кукуян правильно удалил с поля игрока «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша, а судья Евгений Турбин верно назначил пенальти в ворота «Урала» на 54-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 94-й минуте.

Источник: https://rfs.ru/news/215414
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