Вице-президент «Ахмата»: «В нашем регионе на стадионах пива не будет»

Вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«В нашем регионе на стадионах пива не будет, но все остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других. Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем ее размещать», — приводит слова Айдамирова Sport24.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива.