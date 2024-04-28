«Динамо» — «Зенит»: в первом тайме голов не забили

«Динамо» и «Зенит» в первом тайме голов не забили в матче 26-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча проходит в Москве.

Игроки команд результативными действиями не отличились.