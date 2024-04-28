Митай рассказал, почему не получилось обыграть «Спартак»

Защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением о поражении от «Спартака» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Как считаете, после этого поражения ваша команда выбыла из борьбы за третье место?

— Играть все равно нужно до последнего матча чемпионата. Это поражение ничего не отменяет. Будем продолжать бороться.

— «Спартак» является особым раздражителем для «Локомотива». Лично для вас тоже, или вам не принципиально?

— «Спартак» — крупнейший клуб России. Но я со всеми одинаково себя чувствую.

— Стартовый состав «Спартака» обновился чуть ли не на 90 процентов по сравнению с предыдущим матчем. Это не удивило?

— Я не знаю, как «Спартак» играл с ЦСКА и в каком составе вышел, — цитирует Митая «Евро.Футбол.Ру».