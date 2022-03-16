«СЭ» — о воспитаннике академии Галицкого , который разрывает лигу.

«Краснодар» — главное открытие весны в РПЛ. Прямо перед рестартом команда лишилась тренерского штаба и всех легионеров, но никак не пострадала в плане результатов: «быки» дома обыграли «Урал», а через неделю справились со «Спартаком» на выезде.

Победу в обоих матчах приносили голы Сперцяна — воспитанник «Краснодара» хладнокровно реализовывал пенальти, забил самый хитрый штрафной сезона и в 21 год становится лидером команды.

Гончаренко сравнивал Сперцяна с Головиным: «Он умеет все»

Против «Урала» Эдуард вышел на позиции инсайда: «быки» организовали сдвоенный левый фланг атаки, благодаря чему получалось из раза в раз раздергивать оборону.

На скриншоте ниже — пример такой комбинации. На входе в штрафную Ильина встречают три защитника: Герасимов и Кузьмичев пытаются помешать Владимиру пробить, а из-за забегания Сперцяна Мамин остается в полупозиции и позволяет форварду приблизиться к воротам и нанести удар.

7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:1.

Со «Спартаком» Сперцян стартовал «десяткой», а в середине второго тайма уже играл «бокс-ту-бокс», смещаясь ближе к Черникову.

«После просмотра его игры за «Краснодар-2» стало ясно, что у него очень хорошие игровые качества. Позже, когда пригласили его на сбор, убедились, что этот футболист может делать все. Даже сожалею, что он не заигран за сборную России, хотя это его личный выбор — играть за Армению. Эд может делать абсолютно все, у него отличное сочетание физических качеств: и выносливый, и быстрый. При этом техничный, может разворачиваться, делать острые передачи и завершать. У него даже строение тела правильное для футбола. По мне, это совершенный игрок. Увидел в нем Головина, который был в ЦСКА пять лет назад. В чем-то Головин получше, в чем-то — Сперцян», — восхищался хавбеком Виктор Гончаренко, когда работал в «Краснодаре».

Эдуард качественно поддерживает атакующий стиль «быков» и задает темп выхода из обороны в атаку. На протяжении всего матча он располагается лицом к воротам и сосредоточен на том, чтобы перемещать владение из одной зоны в другую без забросов или навесов. Хавбек быстро подстраивается под передачу, бьет из любых удобных позиций, а также цепляется за мячи на флангах (в том числе на своей половине поля).

Как меняется его роль в зависимости от схемы «Краснодара»: от свободного художника до второго форварда

В основном «Краснодар» использует две расстановки. Первая — 4-2-3-1, в ней у Эдуарда роль свободного художника. Он сам выбирает, куда открываться и в какой момент забегать в «канал»; с кем отыграться или сделать ставку на удержание мяча.

7 марта. Краснодар. «Краснодар» — «Урал» — 2:1.

Вторая — 4-2-2-2, когда Сперцян становится вторым форвардом, а латерали отходят чуть ниже. В таком случае Эдуард предпочитает отдавать передачи наперед, а потом получать мяч от игрока в высокой позиции, тем самым выманивая центрального защитника и разрушая командную структуру.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2.

13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2.

В игре Сперцяна можно выделить два главных приема. Во-первых, Эдуард классно работает с мячом между линиями. Часто встречается с ним в финальной трети, обыгрывает один в один и, отрезая нескольких соперников, находит варианты для паса.

Неудивительно, что именно он лучший в команде по xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие) с показателем 9,39 и по ключевым передачам — по 1,7 за игру.

Со «Спартаком» Сперцян копировал Дзагоева , но его главная мощь — стандарты

Второй скилл вундеркинда — умение грамотно открываться. Хавбек любит дублировать действия партнеров при забеганиях и рывках под пас, разворачиваться вполоборота (одновременно контролируя и зону, и пасущего) и резко врываться под кросс с середины штрафной.

В матче со «Спартаком» Сперцян был одним из тех, кто больше других предлагал себя для передачи. Чаще всего он получал мячи от Чернова и Черникова, преимущественно — в левом полуфланге. Иногда армянин, занимая позицию разыгрывающего, сваливался ближе к «восьмерке» и оттуда закидывал мячи на Ионова и Манелова, что делало атаки более продуманными. Так же, кстати, Алан Дзагоев действует в ЦСКА.

Но главная фишка Эдуарда — это, конечно, стандарты. Особенно выделяются штрафные. Их вес у хавбека — 0,48 xG, что составляет больше 80 процентов от показателей всего «Краснодара». Да, из восьми попыток Сперцян реализовал только одну, но если учесть, что штрафные в принципе низко оцениваются по метрике ожидаемых голов, то такая статистика — очень достойный результат.

По пенальти цифры также весьма приличные — два забитых мяча при двух попытках.

Для своего возраста хавбек потрясающе стабилен и результативен — в этом сезоне на его счету восемь очков по системе «гол + пас».

Но главное — он продолжает прогрессировать. В 21 год Эдуард окончательно переквалифицировался из очередного таланта академии в реального лидера, который уже тащит «Краснодар» и делает разницу на поле.

И наверняка будет прибавлять.