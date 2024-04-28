Евсеев отреагировал на новость о возможном назначении в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении в «Пари НН».

«Мне нечего вам сказать», — сказал Евсеев «СЭ».

Предыдущим местом работы Евсеева была «Кубань».

28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда Сергея Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

После матча «СЭ» стало известно, что «Пари НН» проводит экстренное заседание совета директоров.