Дьяков: «Спартак» сыграл более прагматично, умно и разумно»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков выразил удивление крупным счетом в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (3:2).

«Счет удивил, я говорил, что не будет много голов, а тут пять штук накидали. Для меня удивление крупный счет, — приводит Vprognoze.ru. — «Спартак» сыграл более прагматично, умно и разумно. У «Локомотива» есть свои проблемы с составом и по игре. Эта команда не настолько хороша и стабильна».

Благодаря этой победе «Спартак» (42 очка) обошел «Локомотив» (41) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.