Слишкович: «Джикия травмирован. Надеемся увидеть его в следующей игре»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему защитник команды Георгий Джикия не попал в заявку на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

— Джикия вне заявки. Когда мы увидим его?

— Он травмирован. У него есть маленькая травма. Думаю, об этом знают все. Надеемся увидеть его в следующей игре.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.