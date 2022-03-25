Гол Промеса в ворота «Динамо» признан лучшим в феврале и марте в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором лучшего гола февраля и марта в Тинькофф РПЛ.

Мяч 30-летнего голландца в матче 20-го тура против «Динамо» (2:0) опередил голы Юсуфа Языджи (ЦСКА), Ивана Сергеева, Данила Круговго, Малкома (все — «Зенит»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Дмитрия Полоза («Ростов») и Даниила Уткина («Ахмат»).

Отмечается, что эксперты РПЛ проголосовали за гол футболиста «Спартака», а большинству болельщиков понравился гол Юсуфа Языджи.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов.