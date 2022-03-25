Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:11

Гол Промеса в ворота «Динамо» признан лучшим в феврале и марте в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал автором лучшего гола февраля и марта в Тинькофф РПЛ.

Мяч 30-летнего голландца в матче 20-го тура против «Динамо» (2:0) опередил голы Юсуфа Языджи (ЦСКА), Ивана Сергеева, Данила Круговго, Малкома (все — «Зенит»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Дмитрия Полоза («Ростов») и Даниила Уткина («Ахмат»).

Отмечается, что эксперты РПЛ проголосовали за гол футболиста «Спартака», а большинству болельщиков понравился гол Юсуфа Языджи.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов.

ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
«Меня не тронь – я не пахну». Слезы Евгении и адский треш-ток - так закончилась война Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Сперцян — лидер нового «Краснодара» и восходящая звезда РПЛ. В чем его уникальность
Штраф тренеру «Спартака» Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили
Александр Филимонов оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»
Добровинский: «В дерби со «Спартаком» произошло непоправимое. В дело вмешался Карасев»
РФС: арбитр Любимов ошибочно удалил защитника «Химок» в матче с «Локомотивом»
«А если бы «Локо» обыграл «Енисей» в кубковом матче? О чем они там думали?!» Мнение экс-президента клуба о «деле Кухты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Березуцкий — лучший тренер РПЛ в феврале-марте. Под его руководством ЦСКА одержал четыре победы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости