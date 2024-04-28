«Динамо» — «Зенит»: Тюкавин вывел хозяев вперед

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

Футболист отметился голом на 76-й минуте. Это его 13-й гол в РПЛ.