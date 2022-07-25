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Бушманов: «Сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня»

Бушманов оценил игру «Спартака» во втором туре РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых во втором туре РПЛ.

— За счет чего «Спартак» разорвал «Краснодар»?

— Да по составу «Спартак» сейчас на голову сильнее! «Быки» успешно провели концовку прошлого чемпионата, забрались на четвертое место, но я понимал, что в этом сезоне им будет очень тяжело. Многовато в команде молодежи.

— Там и опытных бойцов хватает. Ионову — 33, Петрову — 31, Кордобе — 29, Рамиресу — 27, Кайо и Сорокину — 26, Ахметову — 24...

— Я в курсе. Но все равно с весны мы фактически наблюдаем «Краснодар-2», разбавленный оставшимися игроками основы. Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня.

— Даже так?

— Ну конечно! В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев, Николсон — тоже очень хорошие футболисты. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы.

Матвей Сафонов и&nbsp;Георгий Джикия выводят команды на&nbsp;поле. «У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

Евгений Бушманов
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
2
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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П
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