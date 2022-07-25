Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых во втором туре РПЛ.

— За счет чего «Спартак» разорвал «Краснодар»?

— Да по составу «Спартак» сейчас на голову сильнее! «Быки» успешно провели концовку прошлого чемпионата, забрались на четвертое место, но я понимал, что в этом сезоне им будет очень тяжело. Многовато в команде молодежи.

— Там и опытных бойцов хватает. Ионову — 33, Петрову — 31, Кордобе — 29, Рамиресу — 27, Кайо и Сорокину — 26, Ахметову — 24...

— Я в курсе. Но все равно с весны мы фактически наблюдаем «Краснодар-2», разбавленный оставшимися игроками основы. Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня.

— Даже так?

— Ну конечно! В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев, Николсон — тоже очень хорошие футболисты. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы.