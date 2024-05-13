Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возможном переходе Тюкавина в европейский клуб

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о возможном трансфере нападающего клуба Константина Тюкавина в европейский клуб.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за московскую команду во всех турнирах.

«Если придет с предложением команда, например, из Испании, которая даст Константину шанс показать себя в Европе, то решать будет руководство клуба совместно с игроком. Если будет решение о переходе, можно будет только пожелать удачи. Но я рад, что сейчас Костя у нас», — цитирует «РБ Спорт».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

6 мая агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Тюкавина, заявил, что форвард бело-голубых готов играть в Европе.