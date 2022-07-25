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Сегодня, 12:45

«У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Матвей Сафонов и Георгий Джикия выводят команды на поле.
Фото Global Look Press
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Денисов (справа).
Фото Global Look Press
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
1/4
Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов — о ключевых событиях второго тура РПЛ.

С Уткиным «Ростов» угадал

— ЦСКА — не просто лидер после двух туров. Это единственная команда, которая набрала шесть очков и ни разу не пропустила. Сюрприз?

— Нет. Перед сезоном, рассуждая о перспективах ЦСКА, многие ориентировались на результаты товарищеского турнира. Армейцы там действительно выступили неудачно. Хотя в последней игре — как раз против «Сочи» — смотрелись получше. Там уже было что-то похожее на команду. Чувствовалось — футболисты начинают понимать требования Федотова. К первым турам он подвел ЦСКА в хорошем функциональном состоянии. Отсюда и две победы с общим счетом 5:0.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: Хесус Медина. Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

— При этом у армейцев куча кадровых потерь.

— Конечно, ЦСКА нуждается в усилении. Правда, не будем забывать, что даже сейчас в распоряжении Федотова 13-14 классных исполнителей. Набрать стартовый состав не проблема. Да, Зайнутдинов выходит не на своей позиции, а в центре обороны. Но игрок качественный, пока справляется.

— Это точно.

— Ну и соперники армейцев, мягко говоря, не блеснули. «Урал» в начале сезона выглядит на удивление слабо. ЦСКА в той встрече имел тотальное преимущество, легко мог забить и три, и четыре мяча. «Сочи» — команда крепкая. Но тренер новый, идет притирка. Плюс ушли лидеры — Кассьерра с Родригао, а Нобоа еще не успел форму набрать... Впереди у ЦСКА выезд в Нижний и домашний матч с «Факелом». Так что настоящей проверкой станет пятый тур, когда армейцы сыграют в Петербурге с «Зенитом».

— «Локомотив» продолжает немецкий эксперимент. Впечатление?

— Команда молодая, перспективная, много интересных ребят, которые стараются играть в быстрый интенсивный футбол. Но не все получается, ошибок хватает — особенно в обороне. О какой-то стабильности и надежности пока говорить не приходится.

— В воскресенье «Локо» заслужил ничью?

— Сто процентов! После глупейшего удаления Бека-Бека и обиднейшего ляпа Худякова команда не дрогнула, проявила характер и в добавленное время сравняла счет. Причем Марадишвили сотворил маленький шедевр — забил в падении через себя. От опорного полузащитника такой красоты ждешь меньше всего.

Тин Едвай (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Николай Комличенко (&laquo;Динамо&raquo;). Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве

— «Локо» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. Верите, что для парня еще не все потеряно?

— Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру.

— Зато с другим воспитанником «Краснодара» — Уткиным — «Ростов», похоже, угадал.

— Да-а! И дело не только в стандартах. В центре поля Уткин добавил команде рассудительности. При выходе из обороны допускает минимум брака, раздает много обостряющих передач. Его голевые навесы в штрафную на Комличенко в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» — как под копирку. Странно, что такой футболист оказался не нужен обескровленному «Краснодару».

Александр Черников. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Черников.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Черников заслуживал удаления

— За счет чего «Спартак» разорвал «Краснодар»?

— Да по составу «Спартак» сейчас на голову сильнее! «Быки» успешно провели концовку прошлого чемпионата, забрались на четвертое место, но я понимал, что в этом сезоне им будет очень тяжело. Многовато в команде молодежи.

— Там и опытных бойцов хватает. Ионову — 33, Петрову — 31, Кордобе — 29, Рамиресу — 27, Кайо и Сорокину — 26, Ахметову — 24...

— Я в курсе. Но все равно с весны мы фактически наблюдаем «Краснодар-2», разбавленный оставшимися игроками основы. Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня.

23&nbsp;июля. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Роман Зобнин. «Спартак» разнес «Краснодар». Теперь у красно-белых не должно быть претензий по судейству

— Даже так?

— Ну конечно! В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев, Николсон — тоже очень хорошие футболисты. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы.

— Фол Черникова тянул на удаление?

— Безусловно. Агрессивная игра, умышленный удар — своими необдуманными действиями парень не оставил судье выбора. Тот ведь находился рядом. Поэтому сразу показал красную.

— Еще и Мозес эффектно «нарисовал».

— Ну да, усилил впечатление. Впрочем, к нему-то какие вопросы? Игрок опытный, умело воспользовался шансом, чтобы оставить соперника в меньшинстве.

— А Соболев заслуживал второй желтой?

— Спорный эпизод. В таких случаях говорят — «на усмотрение арбитра». Левников мог дать карточку. Но решил не давать. Что ж, имел право.

Кирилл Левников. «Краснодар» — «Спартак»: снова Левников, снова скандал. Зачем назначили этого арбитра?

— «Спартак» Гильермо Абаскаля идет по восходящей. 0:4 в Петербурге, 1:1 в Грозном, теперь 4:1 в Краснодаре...

— Пока рано оценивать работу испанца. Прошло слишком мало времени. Понятно одно — у «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в призовой тройке. С любым тренером! Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?

— А ЦСКА?

— Вы о Медине и Карраскале? На мой взгляд, спартаковцам они уступают. Как и легионеры «Локомотива», «Краснодара», «Сочи»...

Даниил Денисов (справа). Фото Global Look Press
Даниил Денисов (справа).
Фото Global Look Press

На фланге Денисов полезнее

— Кто в субботу был лучшим у «Спартака»?

— Отмечу Мозеса и Промеса, которые явно выделялись на фоне остальных. В опорной зоне неплохо отработал Зобнин, еще и в двух голах поучаствовал. Соболев тоже был очень активен. Хотя мог подвести команду — если бы Левников дал ему вторую желтую. Но форвард, видимо, понял, что по грани прошел, и после этого эпизода успокоился, больше не лез на рожон.

— Как вам Даниил Денисов в роли правого защитника?

— У меня в «Спартаке-2» он играл именно на этой позиции — и выглядел уверенно. Цепкий, неуступчивый в единоборствах, в то же время — техничный, видит поле, хорошо подключается к атаке. Он универсал, способен сыграть и в центре полузащиты.

Роман Зобнин в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo;. Пробуждение Зобнина, блеск неудаленного Соболева. Судейство Левникова — возврат «Спартаку» за Безбородова?

— Где полезнее?

— Мне кажется, на фланге. Что и подтвердил матч с «Краснодаром». Думаю, опытнейший Рыбус после дисквалификации вернется в стартовый состав, а справа будут конкурировать Хлусевич и Денисов.

— Кто же предпочтительнее?

— Первый побыстрее. Второй понадежнее, построже действует в обороне. Все-таки Хлусевич привык играть латераля при схеме с тремя центральными защитниками. А у «Спартака» их сейчас два.

— Смешны вам разговоры, будто в Суперкубке Денисов закрыл Клаудиньо?

— Да уж. По-моему, кто-то просто пошутил. В том матче «Спартак» вообще лишь первые 25 минут сопротивлялся — и на этом все закончилось.

Руслан Литвинов и&nbsp;Даниил Денисов. «Денисов закрыл Клаудиньо». Разбираем, за что 19-летнего опорника так ценит Абаскаль

— Ну а что скажете о «Краснодаре»?

— За счет скорости и огромного желания он с первых минут пытался навязать свой футбол, владел территорией, но исход матча предопределило не только удаление Черникова. Самое главное — уровень исполнителей. В «Спартаке» он на порядок выше.

— Сафонов — лучший игрок «Краснодара», хоть и пропустил за два тура шесть мячей?

— На мой взгляд, в пропущенных голах Сафонов не виноват. Если бы не он, «Факел» и «Спартак» забили бы еще больше! Матвей в каждом матче выручает. Но один в поле не воин. Пока игра «Краснодара» не сбалансирована, в обороне много проблем.

Владимир Сычевой. Фото ФК "Оренбург"
Владимир Сычевой.
ФК «Оренбург»

Сычевой и «Спартак-2» похоронил

— Удивило, с какой легкостью «Зенит» расправился с «Крыльями»?

— Нет. Я понимал, что ничья с «Химками» разозлила «Зенит» и второй раз на те же грабли он не наступит. Так и получилось. Уже к середине первого тайма судьба матча была решена.

— Многие уверены в очередном чемпионстве «Зенита». Вы тоже?

— Начнем с того, что сегодня в России он объективно сильнее всех. Команда опытная, сыгранная, с великолепным подбором футболистов, длинной скамейкой. Проиграть чемпионат «Зенит» может только сам себе. Но!

Андрей Мостовой и&nbsp;Малком радуются забитому голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Такой «Зенит» похож на чемпиона! «Крылья» разгромлены в Питере

— Что?

— Первый тур показал, что и у «Зенита» можно отбирать очки. Против «Химок» петербуржцы вышли расслабленными — и поплатились. Едва ноги унесли. Если же каждый матч будут проводить с таким настроем, как с «Крыльями», — снова возьмут золото.

— «Зенит» до 2027 года продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо. Верите, что они ближайшие пять лет проведут в Петербурге?

— Сейчас в мире все стремительно меняется, трудно что-то прогнозировать. ФИФА позволяет легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Чем многие пользуются. Вон уже и Варела из «Динамо» сбежал... Если Вендел, Малком и Клаудиньо останутся надолго в РПЛ и будут такими же мотивированными, как сегодня, — от этого выиграет и «Зенит», и вся лига. Сильные иностранцы только украшают чемпионат.

Владимир Сычевой. «Многие написали: «Ты напомнил Дзюбу в его лучшие годы». Интервью Сычевого, сделавшего первый хет-трик сезона

— Одним из героев тура стал 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой. Вышел на замену после перерыва — и сделал хет-трик. Вы вообще о таком футболисте слышали?

— Разумеется. В прошлом сезоне, когда тренировал «Спартак-2», а «Оренбург» еще был в первой лиге, Сычевой и нас похоронил. Появился на поле во втором тайме, заработал пенальти, потом сам забил и принес своей команде победу — 3:2.

— Еще пару лет назад он был никому не нужен, играл в чемпионате Крыма...

— Ну, Сычевой и в «Оренбурге» пока не имеет твердого места в основе. Хотя данные неплохие — высокий, худощавый, шустренький. С голевым чутьем. Хорошо открывается на последней линии, может убежать от защитника. С таким нападающим всегда надо держать ухо востро.

Евгений Бушманов
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ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Сычевой
Гильермо Абаскаль
3
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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