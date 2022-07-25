«У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова
С Уткиным «Ростов» угадал
— ЦСКА — не просто лидер после двух туров. Это единственная команда, которая набрала шесть очков и ни разу не пропустила. Сюрприз?
— Нет. Перед сезоном, рассуждая о перспективах ЦСКА, многие ориентировались на результаты товарищеского турнира. Армейцы там действительно выступили неудачно. Хотя в последней игре — как раз против «Сочи» — смотрелись получше. Там уже было что-то похожее на команду. Чувствовалось — футболисты начинают понимать требования Федотова. К первым турам он подвел ЦСКА в хорошем функциональном состоянии. Отсюда и две победы с общим счетом 5:0.
— При этом у армейцев куча кадровых потерь.
— Конечно, ЦСКА нуждается в усилении. Правда, не будем забывать, что даже сейчас в распоряжении Федотова 13-14 классных исполнителей. Набрать стартовый состав не проблема. Да, Зайнутдинов выходит не на своей позиции, а в центре обороны. Но игрок качественный, пока справляется.
— Это точно.
— Ну и соперники армейцев, мягко говоря, не блеснули. «Урал» в начале сезона выглядит на удивление слабо. ЦСКА в той встрече имел тотальное преимущество, легко мог забить и три, и четыре мяча. «Сочи» — команда крепкая. Но тренер новый, идет притирка. Плюс ушли лидеры — Кассьерра с Родригао, а Нобоа еще не успел форму набрать... Впереди у ЦСКА выезд в Нижний и домашний матч с «Факелом». Так что настоящей проверкой станет пятый тур, когда армейцы сыграют в Петербурге с «Зенитом».
— «Локомотив» продолжает немецкий эксперимент. Впечатление?
— Команда молодая, перспективная, много интересных ребят, которые стараются играть в быстрый интенсивный футбол. Но не все получается, ошибок хватает — особенно в обороне. О какой-то стабильности и надежности пока говорить не приходится.
— В воскресенье «Локо» заслужил ничью?
— Сто процентов! После глупейшего удаления Бека-Бека и обиднейшего ляпа Худякова команда не дрогнула, проявила характер и в добавленное время сравняла счет. Причем Марадишвили сотворил маленький шедевр — забил в падении через себя. От опорного полузащитника такой красоты ждешь меньше всего.
— «Локо» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. Верите, что для парня еще не все потеряно?
— Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру.
— Зато с другим воспитанником «Краснодара» — Уткиным — «Ростов», похоже, угадал.
— Да-а! И дело не только в стандартах. В центре поля Уткин добавил команде рассудительности. При выходе из обороны допускает минимум брака, раздает много обостряющих передач. Его голевые навесы в штрафную на Комличенко в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» — как под копирку. Странно, что такой футболист оказался не нужен обескровленному «Краснодару».
Черников заслуживал удаления
— За счет чего «Спартак» разорвал «Краснодар»?
— Да по составу «Спартак» сейчас на голову сильнее! «Быки» успешно провели концовку прошлого чемпионата, забрались на четвертое место, но я понимал, что в этом сезоне им будет очень тяжело. Многовато в команде молодежи.
— Там и опытных бойцов хватает. Ионову — 33, Петрову — 31, Кордобе — 29, Рамиресу — 27, Кайо и Сорокину — 26, Ахметову — 24...
— Я в курсе. Но все равно с весны мы фактически наблюдаем «Краснодар-2», разбавленный оставшимися игроками основы. Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня.
— Даже так?
— Ну конечно! В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев, Николсон — тоже очень хорошие футболисты. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы.
— Фол Черникова тянул на удаление?
— Безусловно. Агрессивная игра, умышленный удар — своими необдуманными действиями парень не оставил судье выбора. Тот ведь находился рядом. Поэтому сразу показал красную.
— Еще и Мозес эффектно «нарисовал».
— Ну да, усилил впечатление. Впрочем, к нему-то какие вопросы? Игрок опытный, умело воспользовался шансом, чтобы оставить соперника в меньшинстве.
— А Соболев заслуживал второй желтой?
— Спорный эпизод. В таких случаях говорят — «на усмотрение арбитра». Левников мог дать карточку. Но решил не давать. Что ж, имел право.
— «Спартак» Гильермо Абаскаля идет по восходящей. 0:4 в Петербурге, 1:1 в Грозном, теперь 4:1 в Краснодаре...
— Пока рано оценивать работу испанца. Прошло слишком мало времени. Понятно одно — у «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в призовой тройке. С любым тренером! Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?
— А ЦСКА?
— Вы о Медине и Карраскале? На мой взгляд, спартаковцам они уступают. Как и легионеры «Локомотива», «Краснодара», «Сочи»...
На фланге Денисов полезнее
— Кто в субботу был лучшим у «Спартака»?
— Отмечу Мозеса и Промеса, которые явно выделялись на фоне остальных. В опорной зоне неплохо отработал Зобнин, еще и в двух голах поучаствовал. Соболев тоже был очень активен. Хотя мог подвести команду — если бы Левников дал ему вторую желтую. Но форвард, видимо, понял, что по грани прошел, и после этого эпизода успокоился, больше не лез на рожон.
— Как вам Даниил Денисов в роли правого защитника?
— У меня в «Спартаке-2» он играл именно на этой позиции — и выглядел уверенно. Цепкий, неуступчивый в единоборствах, в то же время — техничный, видит поле, хорошо подключается к атаке. Он универсал, способен сыграть и в центре полузащиты.
— Где полезнее?
— Мне кажется, на фланге. Что и подтвердил матч с «Краснодаром». Думаю, опытнейший Рыбус после дисквалификации вернется в стартовый состав, а справа будут конкурировать Хлусевич и Денисов.
— Кто же предпочтительнее?
— Первый побыстрее. Второй понадежнее, построже действует в обороне. Все-таки Хлусевич привык играть латераля при схеме с тремя центральными защитниками. А у «Спартака» их сейчас два.
— Смешны вам разговоры, будто в Суперкубке Денисов закрыл Клаудиньо?
— Да уж. По-моему, кто-то просто пошутил. В том матче «Спартак» вообще лишь первые 25 минут сопротивлялся — и на этом все закончилось.
— Ну а что скажете о «Краснодаре»?
— За счет скорости и огромного желания он с первых минут пытался навязать свой футбол, владел территорией, но исход матча предопределило не только удаление Черникова. Самое главное — уровень исполнителей. В «Спартаке» он на порядок выше.
— Сафонов — лучший игрок «Краснодара», хоть и пропустил за два тура шесть мячей?
— На мой взгляд, в пропущенных голах Сафонов не виноват. Если бы не он, «Факел» и «Спартак» забили бы еще больше! Матвей в каждом матче выручает. Но один в поле не воин. Пока игра «Краснодара» не сбалансирована, в обороне много проблем.
Сычевой и «Спартак-2» похоронил
— Удивило, с какой легкостью «Зенит» расправился с «Крыльями»?
— Нет. Я понимал, что ничья с «Химками» разозлила «Зенит» и второй раз на те же грабли он не наступит. Так и получилось. Уже к середине первого тайма судьба матча была решена.
— Многие уверены в очередном чемпионстве «Зенита». Вы тоже?
— Начнем с того, что сегодня в России он объективно сильнее всех. Команда опытная, сыгранная, с великолепным подбором футболистов, длинной скамейкой. Проиграть чемпионат «Зенит» может только сам себе. Но!
— Что?
— Первый тур показал, что и у «Зенита» можно отбирать очки. Против «Химок» петербуржцы вышли расслабленными — и поплатились. Едва ноги унесли. Если же каждый матч будут проводить с таким настроем, как с «Крыльями», — снова возьмут золото.
— «Зенит» до 2027 года продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо. Верите, что они ближайшие пять лет проведут в Петербурге?
— Сейчас в мире все стремительно меняется, трудно что-то прогнозировать. ФИФА позволяет легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Чем многие пользуются. Вон уже и Варела из «Динамо» сбежал... Если Вендел, Малком и Клаудиньо останутся надолго в РПЛ и будут такими же мотивированными, как сегодня, — от этого выиграет и «Зенит», и вся лига. Сильные иностранцы только украшают чемпионат.
— Одним из героев тура стал 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой. Вышел на замену после перерыва — и сделал хет-трик. Вы вообще о таком футболисте слышали?
— Разумеется. В прошлом сезоне, когда тренировал «Спартак-2», а «Оренбург» еще был в первой лиге, Сычевой и нас похоронил. Появился на поле во втором тайме, заработал пенальти, потом сам забил и принес своей команде победу — 3:2.
— Еще пару лет назад он был никому не нужен, играл в чемпионате Крыма...
— Ну, Сычевой и в «Оренбурге» пока не имеет твердого места в основе. Хотя данные неплохие — высокий, худощавый, шустренький. С голевым чутьем. Хорошо открывается на последней линии, может убежать от защитника. С таким нападающим всегда надо держать ухо востро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1