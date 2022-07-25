«У «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в тройке. С любым тренером!» Интервью ветерана красно-белых Бушманова

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов — о ключевых событиях второго тура РПЛ.

С Уткиным «Ростов» угадал

— ЦСКА — не просто лидер после двух туров. Это единственная команда, которая набрала шесть очков и ни разу не пропустила. Сюрприз?

— Нет. Перед сезоном, рассуждая о перспективах ЦСКА, многие ориентировались на результаты товарищеского турнира. Армейцы там действительно выступили неудачно. Хотя в последней игре — как раз против «Сочи» — смотрелись получше. Там уже было что-то похожее на команду. Чувствовалось — футболисты начинают понимать требования Федотова. К первым турам он подвел ЦСКА в хорошем функциональном состоянии. Отсюда и две победы с общим счетом 5:0.

— При этом у армейцев куча кадровых потерь.

— Конечно, ЦСКА нуждается в усилении. Правда, не будем забывать, что даже сейчас в распоряжении Федотова 13-14 классных исполнителей. Набрать стартовый состав не проблема. Да, Зайнутдинов выходит не на своей позиции, а в центре обороны. Но игрок качественный, пока справляется.

— Это точно.

— Ну и соперники армейцев, мягко говоря, не блеснули. «Урал» в начале сезона выглядит на удивление слабо. ЦСКА в той встрече имел тотальное преимущество, легко мог забить и три, и четыре мяча. «Сочи» — команда крепкая. Но тренер новый, идет притирка. Плюс ушли лидеры — Кассьерра с Родригао, а Нобоа еще не успел форму набрать... Впереди у ЦСКА выезд в Нижний и домашний матч с «Факелом». Так что настоящей проверкой станет пятый тур, когда армейцы сыграют в Петербурге с «Зенитом».

— «Локомотив» продолжает немецкий эксперимент. Впечатление?

— Команда молодая, перспективная, много интересных ребят, которые стараются играть в быстрый интенсивный футбол. Но не все получается, ошибок хватает — особенно в обороне. О какой-то стабильности и надежности пока говорить не приходится.

— В воскресенье «Локо» заслужил ничью?

— Сто процентов! После глупейшего удаления Бека-Бека и обиднейшего ляпа Худякова команда не дрогнула, проявила характер и в добавленное время сравняла счет. Причем Марадишвили сотворил маленький шедевр — забил в падении через себя. От опорного полузащитника такой красоты ждешь меньше всего.

— «Локо» подписал контракт с Иваном Игнатьевым. Верите, что для парня еще не все потеряно?

— Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру.

— Зато с другим воспитанником «Краснодара» — Уткиным — «Ростов», похоже, угадал.

— Да-а! И дело не только в стандартах. В центре поля Уткин добавил команде рассудительности. При выходе из обороны допускает минимум брака, раздает много обостряющих передач. Его голевые навесы в штрафную на Комличенко в матчах с «Динамо» и «Локомотивом» — как под копирку. Странно, что такой футболист оказался не нужен обескровленному «Краснодару».

Александр Черников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Черников заслуживал удаления

— За счет чего «Спартак» разорвал «Краснодар»?

— Да по составу «Спартак» сейчас на голову сильнее! «Быки» успешно провели концовку прошлого чемпионата, забрались на четвертое место, но я понимал, что в этом сезоне им будет очень тяжело. Многовато в команде молодежи.

— Там и опытных бойцов хватает. Ионову — 33, Петрову — 31, Кордобе — 29, Рамиресу — 27, Кайо и Сорокину — 26, Ахметову — 24...

— Я в курсе. Но все равно с весны мы фактически наблюдаем «Краснодар-2», разбавленный оставшимися игроками основы. Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня.

— Даже так?

— Ну конечно! В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев, Николсон — тоже очень хорошие футболисты. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы.

— Фол Черникова тянул на удаление?

— Безусловно. Агрессивная игра, умышленный удар — своими необдуманными действиями парень не оставил судье выбора. Тот ведь находился рядом. Поэтому сразу показал красную.

— Еще и Мозес эффектно «нарисовал».

— Ну да, усилил впечатление. Впрочем, к нему-то какие вопросы? Игрок опытный, умело воспользовался шансом, чтобы оставить соперника в меньшинстве.

— А Соболев заслуживал второй желтой?

— Спорный эпизод. В таких случаях говорят — «на усмотрение арбитра». Левников мог дать карточку. Но решил не давать. Что ж, имел право.

— «Спартак» Гильермо Абаскаля идет по восходящей. 0:4 в Петербурге, 1:1 в Грозном, теперь 4:1 в Краснодаре...

— Пока рано оценивать работу испанца. Прошло слишком мало времени. Понятно одно — у «Спартака» такой состав, что команда обязана быть в призовой тройке. С любым тренером! Если вынести за скобки «Зенит», какой еще клуб РПЛ располагает иностранцами уровня Мозеса и Промеса?

— А ЦСКА?

— Вы о Медине и Карраскале? На мой взгляд, спартаковцам они уступают. Как и легионеры «Локомотива», «Краснодара», «Сочи»...

Даниил Денисов (справа). Фото Global Look Press

На фланге Денисов полезнее

— Кто в субботу был лучшим у «Спартака»?

— Отмечу Мозеса и Промеса, которые явно выделялись на фоне остальных. В опорной зоне неплохо отработал Зобнин, еще и в двух голах поучаствовал. Соболев тоже был очень активен. Хотя мог подвести команду — если бы Левников дал ему вторую желтую. Но форвард, видимо, понял, что по грани прошел, и после этого эпизода успокоился, больше не лез на рожон.

— Как вам Даниил Денисов в роли правого защитника?

— У меня в «Спартаке-2» он играл именно на этой позиции — и выглядел уверенно. Цепкий, неуступчивый в единоборствах, в то же время — техничный, видит поле, хорошо подключается к атаке. Он универсал, способен сыграть и в центре полузащиты.

— Где полезнее?

— Мне кажется, на фланге. Что и подтвердил матч с «Краснодаром». Думаю, опытнейший Рыбус после дисквалификации вернется в стартовый состав, а справа будут конкурировать Хлусевич и Денисов.

— Кто же предпочтительнее?

— Первый побыстрее. Второй понадежнее, построже действует в обороне. Все-таки Хлусевич привык играть латераля при схеме с тремя центральными защитниками. А у «Спартака» их сейчас два.

— Смешны вам разговоры, будто в Суперкубке Денисов закрыл Клаудиньо?

— Да уж. По-моему, кто-то просто пошутил. В том матче «Спартак» вообще лишь первые 25 минут сопротивлялся — и на этом все закончилось.

— Ну а что скажете о «Краснодаре»?

— За счет скорости и огромного желания он с первых минут пытался навязать свой футбол, владел территорией, но исход матча предопределило не только удаление Черникова. Самое главное — уровень исполнителей. В «Спартаке» он на порядок выше.

— Сафонов — лучший игрок «Краснодара», хоть и пропустил за два тура шесть мячей?

— На мой взгляд, в пропущенных голах Сафонов не виноват. Если бы не он, «Факел» и «Спартак» забили бы еще больше! Матвей в каждом матче выручает. Но один в поле не воин. Пока игра «Краснодара» не сбалансирована, в обороне много проблем.

Владимир Сычевой. ФК «Оренбург»

Сычевой и «Спартак-2» похоронил

— Удивило, с какой легкостью «Зенит» расправился с «Крыльями»?

— Нет. Я понимал, что ничья с «Химками» разозлила «Зенит» и второй раз на те же грабли он не наступит. Так и получилось. Уже к середине первого тайма судьба матча была решена.

— Многие уверены в очередном чемпионстве «Зенита». Вы тоже?

— Начнем с того, что сегодня в России он объективно сильнее всех. Команда опытная, сыгранная, с великолепным подбором футболистов, длинной скамейкой. Проиграть чемпионат «Зенит» может только сам себе. Но!

— Что?

— Первый тур показал, что и у «Зенита» можно отбирать очки. Против «Химок» петербуржцы вышли расслабленными — и поплатились. Едва ноги унесли. Если же каждый матч будут проводить с таким настроем, как с «Крыльями», — снова возьмут золото.

— «Зенит» до 2027 года продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо. Верите, что они ближайшие пять лет проведут в Петербурге?

— Сейчас в мире все стремительно меняется, трудно что-то прогнозировать. ФИФА позволяет легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Чем многие пользуются. Вон уже и Варела из «Динамо» сбежал... Если Вендел, Малком и Клаудиньо останутся надолго в РПЛ и будут такими же мотивированными, как сегодня, — от этого выиграет и «Зенит», и вся лига. Сильные иностранцы только украшают чемпионат.

— Одним из героев тура стал 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой. Вышел на замену после перерыва — и сделал хет-трик. Вы вообще о таком футболисте слышали?

— Разумеется. В прошлом сезоне, когда тренировал «Спартак-2», а «Оренбург» еще был в первой лиге, Сычевой и нас похоронил. Появился на поле во втором тайме, заработал пенальти, потом сам забил и принес своей команде победу — 3:2.

— Еще пару лет назад он был никому не нужен, играл в чемпионате Крыма...

— Ну, Сычевой и в «Оренбурге» пока не имеет твердого места в основе. Хотя данные неплохие — высокий, худощавый, шустренький. С голевым чутьем. Хорошо открывается на последней линии, может убежать от защитника. С таким нападающим всегда надо держать ухо востро.