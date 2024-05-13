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Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с вратарем Игорем Акинфеевым.

Соглашение 38-летнего голкипера с армейцами рассчитано до июня 2024 года.

— У Акинфеева заканчивается контракт летом. Он примет участие Братском кубке?

— Если он захочет, то он продлит контракт, — заявил Бабаев.

Ранее Акинфеев признался, что не переживает об окончании его контракта с ЦСКА.

Голкипер является воспитанником московского клуба, он провел в нем всю карьеру. В текущем сезоне 38-летний вратарь сыграл 25 матчей за ЦСКА, пропустил 32 мяча и 8 раз сохранял ворота армейцев в неприкосновенности.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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