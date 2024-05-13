Гаджиев не видит у футболистов «Зенита» проблем с мотивацией
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не считает, что футболисты «Зенита» потеряли мотивацию бороться за золотые медали чемпионата России.
«Я не вижу, чтобы бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не считаю, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идет жесткое противоборство, когда возникают конфликты. Я бы не стал так жестко говорить о них, как Александр Медведев. Это на самом деле не так. Команда — это живой организм, бывают спады. Она может себя нехорошо чувствовать, какие-то болезни.
Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушел, тот ушел. Пришли новые игроки. Пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались. Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать? Мы же не можем сказать, что «Локомотив» — импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее", — приводит слова Гаджиева Legalbet.
После 28 туров «Зенит» с 51 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Динамо» на 2 балла. В матче 28-го тура сине-бело-голубые уступили ЦСКА — 0:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4