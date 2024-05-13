В «Динамо» назвали возможным проведение межсезонного турнира в Сербии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном проведении межсезонного турнира в Сербии.

Летом этого года в Москве пройдет турнир Братский Кубок. ЦСКА и «Динамо» сыграют с ОФК и «Партизаном» в формате «Москва против Белграда».

— Возможно ли в будущем увидеть такой турнир в Сербии и окунуться в их культуру?

— Возможно, почему нет. Все зависит от многих составляющих. Этот турнир мы проводим во многом благодаря нашего спонсора, компании BetBoom. Без их активного вовлечения этот турнир бы не случился. Если будет найдет соотвествующий источник финансирования, почему нет? — ответил Пивоваров.