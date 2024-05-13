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Сегодня, 18:03

В «Динамо» назвали возможным проведение межсезонного турнира в Сербии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном проведении межсезонного турнира в Сербии.

Летом этого года в Москве пройдет турнир Братский Кубок. ЦСКА и «Динамо» сыграют с ОФК и «Партизаном» в формате «Москва против Белграда».

— Возможно ли в будущем увидеть такой турнир в Сербии и окунуться в их культуру?

— Возможно, почему нет. Все зависит от многих составляющих. Этот турнир мы проводим во многом благодаря нашего спонсора, компании BetBoom. Без их активного вовлечения этот турнир бы не случился. Если будет найдет соотвествующий источник финансирования, почему нет? — ответил Пивоваров.

ФК Динамо (Москва)
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Гендиректор «Динамо» Пивоваров поделился мнением о проведении Братского Кубка

В ЦСКА заявили о намерении пригласить звездных игроков и болельщиков на Братский Кубок
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
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Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
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