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Голкипер Рудаков: «Главное — победа «Сочи», а не матч на ноль»

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Голкипер «Сочи» Максим Рудаков оценил победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» (6:1).

«Эмоции положительные, конечно, после такой победы. Сейчас мы думаем уже о следующей игре. Не обидно ли, что пропустил один гол в такой игре? Честно говоря, сейчас матчи на ноль меня особо не интересуют, главное — «Сочи» победил. Мы идем дальше», — сказал Рудаков в интервью «РБ Спорт».

«Сочи» после 28-ми туров набрал 23 очка и остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено еще не потеряла шансы сохранить прописку в РПЛ в следующем сезоне. Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков. Свой следующую встречу «Сочи» проведет дома против «Краснодара».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
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 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
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