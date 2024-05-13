ЦСКА и «Динамо» летом сыграют с ОФК и «Партизаном» в формате «Москва против Белграда»

В Москве с 3 по 7 июля пройдет турнир Братский Кубок, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК «Белград» и «Партизан».

«Хотим анонсировать и презентовать Братский Кубок 2024, в котором будет всего побольше: участников, развлекательной программы, братских смыслов, матчей. Мы решили провести турнир с участием этих четырех клубов:

«Динамо», ЦСКА, «Партизан» и ОФК «Белград». От всех команд мы получили позитивный отклик", — рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.